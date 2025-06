Remo domina seleção da 11ª rodada da Série B com cinco representantes

Profissionais do Remo se destacaram na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Operário, cinco representantes do Leão foram escalados no “Time de Primeira” da 11ª rodada da competição. Entre os 11 jogadores selecionados, quatro são do time azulino, além do técnico interino Flávio Garcia.

Mesmo com um gol sofrido, o Remo teve os zagueiros Reynaldo e Klaus, o lateral-esquerdo e autor do gol Sávio, o meia Régis e o atacante Pedro Rocha na seleção da rodada. Além dos atletas do Leão, também foram escolhidos jogadores do Novorizontino, Cuiabá, Atlético-GO, Goiás e Amazonas.

Confira a escalação completa do “Time de Primeira” da 11ª rodada da Série B:

Goleiro: Airton (Novorizontino)

Lateral-direito: Matheusinho (Cuiabá)

Zagueiros: Reynaldo (Remo) e Alix Vinicius (Atlético-GO)

Lateral-esquerdo: Sávio (Remo)

Volantes: Marcão (Goiás) e Willian Maranhão (Atlético-GO)

Meias: Régis (Remo) e Vitinho (Goiás)

Atacantes: Luan Silva (Amazonas) e Pedro Rocha (Remo)

Técnico: Flávio Garcia (Remo)

O Remo está atualmente na 5ª colocação da Série B, com 20 pontos em 11 jogos, resultado de cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. O desempenho consistente coloca o time próximo do G4, mesmo sob o comando do técnico interino Flávio Garcia.

A equipe azulina volta a campo neste sábado (14), às 18h30, para enfrentar o Athletico-PR, na Ligga Arena. A partida, válida pela 12ª rodada da Série B, terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.