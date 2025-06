Paysandu x Botafogo-SP: tudo sobre o jogo de hoje na Curuzu pela Série B

Lanterna da Série B e ainda sem vencer na competição, o Paysandu volta a campo nesta sexta-feira (13), às 21h35, diante do Botafogo-SP, na Curuzu, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia de Claudinei Oliveira no comando do time bicolor, que tenta deixar para trás a crise vivida nas últimas semanas e ser feliz em plena sexta-feira 13.

Com apenas quatro pontos conquistados em 11 rodadas, o Papão sabe que uma vitória diante da torcida é essencial para começar a reagir na tabela, assim como uma derrota pode enterrar ainda mais as chances do time contra o Z4. A semana foi cheia para a equipe, sem viagens, o que facilitou o processo de adaptação do novo técnico, que já acompanhou o time na derrota para o Cuiabá, na Arena Pantanal, mas agora assume oficialmente o comando técnico.

Claudinei pode promover mudanças na escalação. No setor defensivo, o lateral-direito Edílson segue fora, ainda em recuperação no departamento médico. Bryan Borges, que também estava lesionado, é dúvida. Com isso, Reverson deve ser mantido improvisado na posição, como atuou na última partida. No meio, o volante Ronaldo Henrique pode surgir como novidade ao lado de Matheus Vargas e Leandro Vilela. Já no ataque, a expectativa é pela estreia de Maurício Garcez entre os titulares, no lugar de Marlon, em uma tentativa de dar mais mobilidade ao setor ofensivo.

Botafogo

Se a fase do Paysandu é complicada, o Botafogo-SP também tenta sair da zona de rebaixamento. A equipe de Ribeirão Preto ocupa a 17ª colocação, com 10 pontos, seis a mais que o Papão. Desde a chegada do técnico Allan Aal, a Pantera somou dois empates e uma vitória e tenta manter a invencibilidade sob seu comando. A equipe deve repetir a escalação que segurou o empate diante do Coritiba na última rodada.

O Botafogo já está em Belém desde a quarta-feira (12) e realizou o último treino nesta quinta à tarde, finalizando a preparação para a partida.

Ficha técnica:

Paysandu x Botafogo-SP

12ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Sexta-feira, 13 de junho de 2025

21h35 (horário de Brasília)

Estádio da Curuzu, Belém (PA)

Transmissão em tempo real: OLiberal.com e Rádio Liberal +

Arbitragem:

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações:

Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Luan Freitas, Novillo e PK; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Rossi, Marcelinho (ou Garcez) e Benítez. Técnico: Claudinei Oliveira

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Sabit, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Matheus Régis, Jonathan Cafu e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal