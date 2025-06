Rossi celebra vitória e dedica aos torcedores: "Apoiou e cobrou na hora certa"

A emoção da primeira vitória do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro tomou conta dos jogadores no Estádio Banpará Curuzu na noite dessa sexta-feira, 13. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Leandro Vilela marcou aos 45 minutos do segundo tempo e encerrou o jejum sem vencer da equipe dentro da competição.

E um dos personagens desta partida foi o atacante Rossi. O camisa 77 foi um dos principais jogadores da equipe durante os 90 minutos. Ele, inclusive, teve a chance de marcar o gol da vitória. Mas a bola passou por ele e sobrou para Vilela balançar as redes da equipe paulista.

Após ao jogo, Rossi classificou o resultado como "para tirar o peso das costas" da equipe. Além disso, o atacante bicolor destacou o apoio e cobrança dos torcedores, que, na visão dele, sabem a hora de fazer cada movimento nas arquibancadas.

"Vitória para tirar o peso das costas de toda a equipe. Não é fácil começar um campeonato assim. Agradecer a torcida que apoiou e cobrou na hora certa. Mas ainda não está bom. A gente precisa melhorar", disse.

O próximo duelo do Paysandu na Série B será o clássico com o Remo. No sábado, 21, os dois rivais vão disputar o Re-Pa a partir de 18h30 no Estádio do Mangueirão. E este será o segundo, dos três jogos, que a equipe bicolor terá em Belém até o final deste mês de junho.

Para Rossi, é o momento de aproveitar a sequência em casa para embalar dentro da competição e entender mais o trabalho de Claudinei Oliveira. "Agora é voltar as atenções para o clássico (Re-Pa do próximo sábado, 21). Lembrando que temos mais dois jogos em Belém. É descansar. Temos uma semana para treinar e implementar o trabalho do professor (Claudinei Oliveira) para a gente conquistar mais vitórias", finalizou.