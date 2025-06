Queda de energia causa atraso na abertura dos portões para Paysandu x Botafogo-SP

A abertura dos portões do Estádio Banpará Curuzu para o duelo entre Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, na noite desta sexta-feira, 13, teve um atraso de cerca de 45 minutos. A forte chuva que caiu em Belém nesta tarde causou instabilidade no sistema de internet usado pelo clube bicolor.

Em entrevista à Rádio Liberal+, o diretor de segurança do Paysandu, Murilo Costa, explicou que o sistema precisou ser reiniciado, fazendo com que houvesse um atraso na liberação de entrada dos torcedores ao estádio.

"Toda mudança gera transtorno. Para a gente fazer a abertura dos portões, temos que ter uma internet perfeita, tudo funcionando perfeitamente. E hoje tivemos um problema na parte de internet, do sistema operacional. Muita chuva caiu no período da tarde, tivemos um pico de energia e uma dificuldade para reiniciar o processo. Mas não tivemos nenhum tipo de transtorno maior", explicou.

Além disso, Murilo Costa garantiu que não houve qualquer tipo de problema com a entrada do torcedor utilizando a leitura biométrica no Estádio Banpará Curuzu. Desde a partida com o Criciúma, há cerca de duas semanas, o Paysandu vem adotando esse novo sistema de acesso dos torcedores ao estádio. Na partida com o Criciúma, inclusive, o sistema de biometria facial apresentou inúmeras instabilidades, o que dificultou a entrada dos torcedores, gerando confusão nas catracas.

"Houve esse pequeno atraso somente. A previsão da abertura dos portões era de 18h30, conforme prevê a Lei Geral do Esporte, abrindo três horas antes (do jogo), mas conseguimos abrir (os portões) por volta de 19h15 já com a leitura biométrica funcionando", finalizou.

Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto jogam a partir de 21h35 pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.