Com estreia, Paysandu está escalado para encarar o Botafogo-SP; confira

O técnico Claudinei Oliveira escalou o Paysandu com mudanças para o duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto na noite desta sexta-feira, 13, em Belém, no Estádio Banpará Curuzu, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A troca principal é no setor de defesa. Recém-chegado ao clube, o zagueiro Thalisson vai iniciar a partida ao lado de Luan Freitas. Joaquín Novillo foi deslocado para a lateral direita.

Já no meio de campo, Ronaldo Henrique ganhou a condição de titular ao lado de Leandro Vilela e Matheus Vargas. E no ataque, Marlon herda a vaga de Nicolas.

Assim, o Paysandu entra em campo com: Gabriel Mesquita; Joaquín Novillo, Luan Freitas, Thalisson e PK; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Marlon, Jorge Benítez e Rossi.