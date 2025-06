Reforços do Paysandu dizem estar prontos para estrear contra o Botafogo

O Paysandu apresentou oficialmente na tarde desta quarta-feira (11), na Curuzu, dois reforços que chegaram no "pacotão" anunciado no último dia da janela de transferências: o meia-atacante Denner Melz, de 25 anos, e o atacante Maurício Garcez, de 28. Ambos afirmaram estar prontos para vestir a camisa bicolor já nesta sexta-feira (13), contra o Botafogo-SP, pela Série B.

Denner estava no Anápolis-GO, onde disputou sete partidas pela Série C. Sem gols marcados, mas com uma assistência, o jogador chega motivado para voltar a atuar na Segundona. Ele pertence ao Noroeste-SP e jogou o Paulistão A1 no início do ano.

“Sei da história do clube. Mesmo com a situação difícil, aceitei muito motivado. Estou bem fisicamente e à disposição do professor”, afirmou o meia, que tem uma curiosa ligação com o estádio da Curuzu.

“Meu primeiro gol como profissional foi aqui, contra o Paysandu. Também dei minha primeira assistência nesse campo. Conheço a pressão de jogar aqui dentro”, disse.

Sobre suas características, Denner se define como um meia que também atua como segundo volante. “Gosto de jogo aproximado, de passe, visão de jogo e arriscar de fora da área”, explicou.

Já Garcez chega do Juventude-RS, onde teve poucas oportunidades na Série A do Brasileirão. Ele também já passou por Avaí, Coritiba, Brusque, e teve uma passagem pelo CSKA Sofia, da Bulgária. Após uma boa temporada em 2024, esse ano, até aqui, não foi bom para o atleta.

“Não consegui jogar no outro clube, mas aqui estou feliz e pronto pra ajudar. Estou preparado, só depende do professor”, disse o atacante, que tem preferência por atuar pela ponta esquerda, mas se coloca à disposição para outras funções no ataque.

“Vim pra ajudar de qualquer forma possível”, afirmou.

Com o time na lanterna da Série B e dono do pior ataque da competição, o Papão aposta nos reforços para reagir. Foram nove contratações na janela extra de transferências, que fechou no dia 10. A expectativa é que ambos já apareçam entre os relacionados contra o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira (13), na Curuzu.