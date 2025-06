Fifa escolhe Flamengo como 'time mais brasileiro' e gera polêmica nas redes sociais

O Flamengo foi apontado pela Fifa como o "time mais brasileiro" entre os representantes do país no Mundial de Clubes. A declaração, feita por meio do perfil oficial da entidade nas redes sociais, gerou polêmica e acendeu o debate entre torcedores nas plataformas digitais.

A publicação ocorreu durante a apresentação dos clubes classificados para a competição internacional, que será disputada nos Estados Unidos. Segundo a entidade máxima do futebol, o Rubro-Negro se destaca por ter a maior torcida do país, o que justificaria o título simbólico concedido pela organização.

Além do Flamengo, os clubes Botafogo, Fluminense e Palmeiras também representam o Brasil na edição atual do torneio. No entanto, a escolha do clube carioca como "mais brasileiro" causou reações diversas. Torcedores rubro-negros celebraram a menção, enquanto rivais criticaram a suposta parcialidade da Fifa.

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos nesta quinta-feira (12), sendo o último dos clubes brasileiros a chegar ao país-sede do torneio. A logística do clube envolveu ajustes por conta do calendário e deslocamento, já que Fluminense e Palmeiras haviam chegado antes.

A estreia do Rubro-Negro no Mundial está marcada para a próxima segunda-feira (16), quando enfrenta o Espérance, da Tunísia.