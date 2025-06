Paysandu não perde para o Botafogo-SP, próximo adversário na Série B, há 25 anos; veja números

O Paysandu enfrenta o Botafogo-SP pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, nesta sexta-feira (13), às 21h35, no estádio Curuzu, em Belém. O time bicolor precisa de um resultado positivo a todo custo para tentar sair da lanterna da competição e conta com uma leve vantagem sobre a Pantera da Mogiana.

A equipe bicolor não perde para o time de Ribeirão Preto há 25 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2000, pela Copa João Havelange, quando o Botafogo-SP venceu o Paysandu por 2 a 1. Desde então, os clubes se enfrentaram apenas três vezes — com dois empates, na Série B de 2024, e uma vitória do Papão por 4 a 1, na Série C de 2022.

No histórico do confronto, Paysandu e Botafogo-SP já se enfrentaram nove vezes, com três vitórias para cada lado e três empates, evidenciando o equilíbrio entre as equipes. Além de não perder há 25 anos para o time paulista, o Papão também nunca foi derrotado jogando em Belém.

Na casa do Papão, foram disputados cinco jogos entre as equipes, com três vitórias do Lobo e dois empates. Já em Ribeirão Preto, aconteceram quatro partidas, com três vitórias do Botafogo-SP e um empate.

Além do retrospecto equilibrado, ambos vivem situações semelhantes na Série B e lutam para deixar a zona de rebaixamento. O Papão ocupa a lanterna da competição, com apenas 4 pontos conquistados em 11 jogos, enquanto a Pantera está na 17ª colocação, somando 10 pontos no mesmo número de partidas.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)