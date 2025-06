Paysandu pode ter mudanças no time que irá enfrentar o Botafogo-SP, na Curuzu, pela Série B

Atual lanterna da Série B e sem nenhuma vitória na competição, o Paysandu terá diante do Botafogo-SP, nesta sexta-feira (13), às 21h35, na Curuzu, mais uma chance de conquistar seu primeiro triunfo no Brasileirão. A fora com um novo técnico, o Papão pode ter mudanças na equipe em relação aos últimos jogos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De a acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal +, algumas mudanças poderão ocorrer no time titular do Paysandu. O lateral-direito Edilson, que está no Departamento Médico, dificilmente volta nesta partida e resta a dúvida, já que Bryan Borges, o outro lateral-direito do Papão se recupera de lesão. No meio-campo Ronaldo, que foi anunciado nesta semana, pode pintar como titular ao lado de Matheus Vargas e Leandro Vilela. No ataque outra possível mudança é a entrada do recém-contratado Maurício Garcez, pode entrar jogando no posto de Marlon.

VEJA MAIS

O Paysandu teve uma semana cheia, sem viagens e jogos. Esse tempo bateu com a chegada do novo técnico Claudinei Oliveira, que esteve na Arena Pantanal, na última semana, acompanhando a derrota do bicolor para o Cuiabá-MT. Já ambientado e tentando implementar a sua forma de jogo no elenco, Claudinei vai para o seu primeiro desafio à frente do Papão, que luta para deixar a lanterna da Série B.

Assim como o Paysandu, o Botafogo também está na zona de rebaixamento da Série B. A Pantera da cidade de Ribeirão Preto (SP) ocupa a 17ª colocação na classificação do Brasileirão com 10 pontos conquistados, seis pontos a mais que o Paysandu, que busca encurtar o quanto antes essa distância na tabela.

Paysandu x Botafogo-SP duelam nesta sexta-feira (12), às 21h35, no Estádio da Curuzu, em Belém, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.