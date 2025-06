Remo: após lesão no cérebro, Jaderson retorna aos treinos e revela medo de parar de jogar: 'Difícil'

Um dos principais jogadores do Remo, Jaderson voltou aos treinos após ficar mais de um mês afastado por conta de uma lesão grave na cabeça. O volante realizou o primeiro treinamento com o elenco azulino na última quinta-feira (12) e, em coletiva, ele falou sobre o retorno e revelou o medo que sentiu diante da possibilidade de ter que interromper a carreira.

"A todo momento [senti medo de ter que parar], acho que desde a batida, desde que cheguei ao hospital, fiquei com medo de poder interromper minha carreira, [porque] o momento que eu estava vivendo era lindo. Foi um momento muito difícil para mim. Eu pensei que ali já era, que não tinha mais outra solução, mas Deus me abençoou e me deu uma nova chance de voltar ao futebol, de fazer o que eu mais gosto", contou o volante.

Jaderson teve um hematoma subdural, um sangramento entre o crânio e o cérebro, após o choque de cabeça com o zagueiro bicolor Novillo, no primeiro jogo da final do Parazão, em maio. O volante deixou o jogo de ambulância e foi internado na UTI, onde permaneceu por cerca de sete dias. Após nove dias de internação, recebeu alta e está em processo de transição para retornar oficialmente aos gramados.

Após o susto e toda a agonia de estar parado, Jaderson destacou a felicidade que foi voltar a treinar com o elenco e disse que foi como se estivesse pisando em campo pela primeira vez.

"Parecia que eu tinha pisado pela primeira vez no campo, a primeira vez jogando futebol. Foi muito feliz para mim poder estar treinando, poder estar reunido com eles [jogadores] e também receber o apoio deles por eu estar com o grupo de novo. Então, acho que é um sentimento de alegria, de felicidade", declarou o jogador.

Transição

Todo o processo de recuperação do jogador foi acompanhado pelo Dr. Jean Klay, diretor do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), e pelo neurocirurgião Amílton Araújo.

Segundo o médico azulino, uma última tomografia foi realizada na quarta-feira (11) e mostrou a absorção completa dos hematomas, com a cicatrização da lesão. Ainda conforme os profissionais, o quadro do jogador está evoluindo muito bem e sem nenhum tipo de sequela. Além disso, Jean Klay destacou que o processo de recuperação do atleta está sendo muito rápido — o que surpreendeu até a equipe médica.

"Na verdade, a gente estava trabalhando com a possibilidade de dois ou três meses [para o retorno], mas o Jaderson, como a gente já está acostumado a lidar com atleta aqui, é diferente. Ele realmente teve uma evolução fantástica, a ponto de a gente, com base na avaliação do neurocirurgião e do exame tomográfico, acelerar esse processo de retorno. E é isso que está acontecendo neste momento", detalhou Jean Klay.

Por enquanto, Jaderson treina com um capacete especial para evitar qualquer novo trauma na cabeça. Além disso, o volante seguirá com acompanhamento neurológico para garantir que não haja nenhum impedimento para voltar a vestir a camisa do Remo.