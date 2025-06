Jogador do Remo passará por ressonância cardíaca, é vetado e não enfrenta o Athletico-PR na Série B

O Remo terá um desfalque certo para a partida contra o Athletico-PR, que ocorre neste sábado (14), às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 12ª rodada da Série B. O lateral-direito Marcelinho, passará por uma ressonância cardíaca e, só coltará aos treinos após esse resultado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A agremiação azulinai informou através de nota, que Marcelinho não se sentiu bem, durante o intervalo do jogo contra o Operário-PR, no último domingo (8), em Belém. Ele foi substituído, foi avaliado, recebeu medicação e ficou em observação pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e, no dia seguinte, passou por uma avaliação cardiológica em um hospital particular que não evidenciou alterações significativas no atleta.

Marcelinho passou por uma outra avaliação, dessa vez na quarta-feira (11), pelo cardiologista Henrique Custódio, que pediu mais exames e que não teve alterações significativas, porém, o médico solicitou uma ressonância cardíaca, agendada para esta sexta-feira (13). Sua liberação para a realização de atividades físicas depende do resultado deste exame e uma nova reavaliação médica.

VEJA MAIS

No lugar de Marcelinho, o técnico interino do Remo, Flávio Garcia, deve utilizar o lateral Kadu ou Pedro Costa, que estava com cólica renal e não jogou contra o Operário-PR. Marcelinho, de 26 anos, é titular absoluto no Remo. O jogador já realizou 22 partidas nesta temporada, marcou um gol e deu uma assistência.

Athletico-PR e Remo duelam neste sábado (14), às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.