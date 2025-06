Da 4ª divisão paulista à elite no Uruguai e no México: quem é Diogo Oliveira, reforço do Paysandu

Se existe uma história curiosa, essa é a de Diogo Oliveira, atacante apresentado pelo Paysandu nesta quinta-feira (12), na Curuzu, véspera do jogo decisivo contra o Botafogo-SP. Quando tinha 23 anos, o centroavante estava jogando a quarta divisão de São Paulo pelo Francana, quase desistindo do futebol, quando tudo mudou. Um empresário assistiu a uma partida da equipe e o convidou para jogar a Segunda Divisão do Campeonato Uruguaio pelo Plaza Colónia, onde foi campeão e despontou de vez para o futebol profissional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Aos 28 anos, o centroavante de 1m94, tradicional 'ponta de lança', chega para tentar ajudar o clube a sair da incômoda lanterna da Série B, com apenas quatro pontos em 11 rodadas. A apresentação do jogador, em meio ao clima tenso vivido pelo clube, foi também um respiro simbólico de persistência, algo que o clube vai precisar para se recuperar na competição nacional.

“Lá foi o ápice, onde começou minha carreira e tudo. Estava na Francana, na 4ª divisão de São Paulo e chegou um empresário, viu um amistoso e gostou. Fui pra lá e deu tudo certo, comecei a ascender ali, peguei uma sequência boa e graças a Deus consegui sair campeão lá com eles e aí começou a abrir os caminhos”, contou Diogo.

Diogo foi campeão em sua primeira temporada no Uruguai, conseguindo o acesso à elite do país, onde o clube está atualmente. A boa fase rendeu uma permanência no clube e, depois, um empréstimo ao tradicional Pumas, do México, onde viveu duas boas temporadas e marcou 12 gols.

VEJA MAIS

Em 2023, chegou a jogar pelo Coritiba, sua primeira experiência em um “time grande” no futebol brasileiro, mas sem tanto brilho: 15 jogos e apenas um gol. Em 2024, retornou ao Plaza, já na elite do Uruguai, e deixou o clube na sétima colocação antes de aceitar o desafio no Papão.

"O que me fez vim foi a história do clube, o projeto que me apresentaram, foi um projeto onde estão chegando jogadores, alguns que já joguei junto, onde tem tudo para dar certo. Vamos sair dessa situação incômoda”, afirmou o atacante.

Novo Nove?

Diogo foi apresentado hoje e já treinou com o grupo (Ascom Paysandu)

No Paysandu, Diogo chega para tentar suprir a ausência de Nicolas, ídolo da torcida e artilheiro da temporada, que se transferiu para o Criciúma. Apesar de ter treinado com o grupo nesta quinta, ele ainda não deve estar entre os relacionados para o jogo contra o Botafogo-SP. O clube entende que o jogador precisa de mais ritmo antes de estrear oficialmente.

O técnico Claudinei Oliveira, também recém-chegado, foi apresentado na mesma semana que Diogo. Eles fazem parte de um pacotão de reforços com nove nomes anunciados nesta janela extra. O objetivo é claro: reagir antes que a situação na tabela se torne irreversível.

O jogo desta sexta (13), contra o Botafogo-SP, que também ronda a zona do rebaixamento, é considerado vital. Jogando na Curuzu e diante de sua torcida, o Paysandu busca sua primeira vitória na Série B de 2025.