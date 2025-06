Paysandu muda estratégia e aposta em brasileiros após baixa efetividade de estrangeiros na Série B

O Paysandu iniciou a temporada de 2025 com uma forte presença estrangeira no elenco. Ao todo, nove jogadores de fora do Brasil passaram pelo time bicolor neste ano, um número superior ao registrado em 2024, quando o clube havia contratado seis atletas de países vizinhos. Na janela de transferências de junho, o clube optou por mudar o perfil dos reforços e trouxe apenas jogadores brasileiros.

A mudança reflete uma tentativa de corrigir os rumos da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. A maioria dos atletas estrangeiros não conseguiu corresponder às expectativas. Entre os nomes que deixaram o clube estão o equatoriano Joseph Espinoza e o argentino Benjamín Borasi. Dos atacantes estrangeiros contratados, apenas Jorge Benítez, ex-seleção do Paraguai, marcou gol na competição — foi dele o primeiro gol no empate em 2 a 2 contra o América-MG, pela 7ª rodada da Série B.

Além de Benítez, o elenco bicolor ainda conta com outros sete estrangeiros: Pedro Delvalle e Ramón Martínez (Paraguai), Joaquín Novillo (Argentina), Matías Cavalleri (Chile), e Quintana (Uruguai). Dois desses atletas são remanescentes da temporada passada.

Em entrevista recente ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o então executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, explicou o motivo da aposta no mercado internacional no início do ano. Segundo ele, a diretoria enxergou uma oportunidade de captar jogadores atuando em alto nível nos principais campeonatos da América do Sul, atraídos pela visibilidade do futebol brasileiro.

“Conseguimos ir nas principais ligas do mercado sul-americano para contratar jogadores que estão atuando em alto nível, com a expectativa de vir jogar no Brasil pela visibilidade que o futebol brasileiro dá a eles”, afirmou o dirigente.

A reformulação no meio da temporada veio após uma sequência de resultados negativos. Na última terça-feira (10), último dia da janela, o Paysandu anunciou seis novos reforços: os atacantes Diogo Oliveira, Maurício Garcez e Vinni Faria; o meia Denner Melz; o volante Anderson Leite; e o zagueiro Thalisson. Todos brasileiros. Eles se juntaram aos três atletas anunciados na semana anterior: o meia Wendel, o atacante Petterson e o zagueiro Thiago Heleno, também brasileiros.

Há duas semanas, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, reconheceu em entrevista coletiva que a maioria das contratações estrangeiras não rendeu o esperado. Apesar disso, ele não descartou novas investidas no mercado internacional no futuro.

“Quando o atleta vem e não dá certo, foi um erro, né? Nós optamos pelo mercado alternativo e fizemos a mudança por entender que não deu certo. Poderia ter dado, e aí estaria tudo bem. Faz parte do futebol: erro e acerto”, disse Aguilera.

Na 12° rodada da série B, que inicia na sexta-feira (13) o Paysandu recebe o Botafogo na Curuzu, na busca da primeira vitória na competição, as 21h35.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)