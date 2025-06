Paysandu aproveita último dia da janela e contrata quase um time inteiro de reforços

No fechar das cortinas do último dia da janela extra de transferências de junho, o Paysandu surpreendeu e anunciou mais seis reforços de uma só vez, numa tentativa clara de mudar o rumo da equipe na Série B. Os novos contratados — três atacantes, um meia, um volante e um zagueiro — são os atacantes Diogo Oliveira, Maurício Garcez e Vinni Faria, o meia Denner Melz, o volante Anderson Leite e o zagueiro Thalisson. Eles se somam aos outros três atletas anunciados na semana passada: o meia Wendel e o atacante Petterson, que já estrearam na derrota para o Cuiabá, e o zagueiro Thiago Heleno, que foi apresentado oficialmente nesta terça-feira.

Com o elenco desfalcado por lesões, jogadores deixando o time e o pior início de campeonato de sua história, o Papão aposta na reformulação para tentar reagir antes que seja tarde demais. Com apenas quatro pontos em 11 jogos e nenhuma vitória até aqui, o time paraense vive um momento crítico: é lanterna da Segundona e já entrou em campo em algumas partidas sem peças suficientes para completar o banco de reservas. A diretoria, pressionada pela torcida e pelo desempenho abaixo da crítica, admitiu a urgência e correu para tentar reforçar o elenco bicolor.

Entre os nomes anunciados, destaque para Diogo Oliveira, centroavante de 28 anos que estava no Plaza Colonia, do Uruguai. O jogador chega para preencher a lacuna deixada por Nicolas, ídolo da torcida que acertou com o Criciúma-SC. Com sete gols em 26 partidas na última temporada pelo time uruguaio, Diogo já rodou por clubes como Pumas (México), Coritiba e Vasco (Sub-23).

Outro nome que reforça o ataque é Maurício Garcez, também de 28 anos, que estava no Juventude-RS disputando a Série A do Brasileirão. Com passagens por Avaí, Brusque e até pelo CSKA Sofia, da Bulgária, Garcez chega como uma esperança para o pior ataque da Série B — o Papão balançou as redes apenas cinco vezes em 11 partidas.

O meia-atacante Denner Melz, de 25 anos, é mais um que chega para tentar mudar o panorama. Ele pertence ao Noroeste-SP e estava emprestado ao Anápolis-GO, lanterna da Série C, onde disputou sete partidas na competição. Ainda que não tenha marcado gols por lá, Denner é visto como um jogador de boa movimentação ofensiva e capacidade de articulação no meio.

Completam a lista de reforços anunciados nesta janela os jogadores Thallison, zagueiro do Coritiba, que não vinha atuando pelo clube na Série B; Vinni Faria, atacante que estava no Brusque, 3º colocado da Série C; e o volante Anderson Leite, que estava também disputando a Série C no Guarani e chega para aumentar as opções defensivas, setor que também vem sofrendo com baixas ao longo da temporada. O Paysandu tem a 2ª pior defesa da Série B, com 14 gols sofridos.

A situação é grave, e a diretoria sabe disso. A missão agora é integrar rapidamente os reforços ao elenco e tentar, dentro de campo, o que ainda não aconteceu em 2024: vencer. O próximo desafio será na próxima sexta-feira (13), contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Curuzu, um teste para o novo grupo que se forma — e uma chance de reacender a esperança do torcedor bicolor.