Paysandu anuncia mais um jogador que estava na Série C; veja quem

O Paysandu segue se movimentando no mercado e anunciou, na tarde desta terça-feira (10), a contratação do volante Anderson Leite, que estava no Guarani. O jogador de 32 anos é o quarto nome confirmado pelo clube bicolor no mesmo dia e chega para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Anderson Leite atende a um pedido do técnico Claudinei Oliveira, que assumiu o comando do Papão nesta semana. Os dois já trabalharam juntos no Londrina, clube pelo qual o jogador viveu uma de suas fases mais consistentes na carreira. A identificação prévia entre técnico e atleta pesou na negociação.

Revelado pelo Iraty, Anderson teve passagens por clubes como Atlético-GO, Juarez (México), Saprissa (Costa Rica), Chapecoense e Juventude, mas foi no Londrina que mais se destacou, acumulando mais de 60 partidas em diferentes temporadas. Em 2025, no entanto, ele pouco atuou com a camisa do Guarani — fez apenas 12 jogos e não era mais aproveitado com regularidade pelo clube campineiro, que atualmente amarga a 16ª colocação na Série C, com apenas oito pontos.

A liberação sem multa rescisória por parte do Guarani facilitou o acordo com o Paysandu, que agora pretende inscrever o jogador para as próximas rodadas da Segundona. A ideia é contar com ele o quanto antes, já que a comissão técnica vê a posição de volante como uma das mais carentes do elenco.

Antes de Anderson Leite, o Paysandu já havia anunciado outras três contratações nesta terça-feira: o meia Denner Melz e os atacantes Diogo Oliveira e Maurício Garcez. A movimentação intensa no mercado é um esforço da diretoria bicolor para tentar tirar o time da lanterna do campeonato.

Com a chegada de Anderson, o Papão espera ganhar experiência e qualidade na saída de bola. O jogador será integrado ao elenco ainda nesta semana e deve começar os trabalhos com bola nos próximos dias.