Paysandu segue com mais chance de cair, e possibilidade de acesso do Remo volta a crescer; veja

Após mais uma derrota, desta vez para o Cuiabá-MT, o Paysandu estagnou na lanterna da Série B e vê a situação se complicar ainda mais no campeonato. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que realiza projeções no futebol, o Papão é o clube com menor possibilidade de chegar à elite do futebol brasileiro. Já o Remo voltou a crescer nas estimativas e é a quinta equipe com mais chances de subir para a primeira divisão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com apenas quatro pontos conquistados em 11 jogos, o Papão é o lanterna da disputa e tem 78,8% de probabilidade de rebaixamento, um aumento em relação à última semana, quando a projeção era de 64,7%. Athletic-MG (70,9%), Botafogo-SP (38%) e Amazonas (37,4%) também estão entre os mais ameaçados.

Segundo o Departamento de Matemática, para fugir do rebaixamento, os times precisam conquistar 46 pontos — pontuação com a qual a probabilidade de queda é inferior a 1%. Com 45 pontos, média de outras edições, o risco de rebaixamento é de 3,3%.

VEJA MAIS

Quando o assunto é o acesso, o cenário para o time bicolor é desanimador: o clube tem apenas 0,20% de chance de subir.

Apesar da situação difícil, o Paysandu ainda pode reagir na competição. Restam 27 rodadas para o fim do campeonato, com 81 pontos em disputa, tempo suficiente para o Bicola reagir e o Remo continuar lutando pelo tão sonhado acesso.

A briga pelo acesso

O triunfo do Remo sobre o Operário-PR, na 11ª rodada da Série B, deixou para trás a derrota para o CRB-AL. Com isso, o time azulino voltou a crescer nas projeções de acesso à Série A. De acordo com os dados, o clube fechou a 11ª rodada com 34,6% de chances de acesso, atrás de Coritiba-PR (39%), Cuiabá-MT (43%), Novorizontino-SP (52%) e Goiás-GO, líder da tabela, com quase 80% de probabilidade de subir.

Em comparação com a rodada anterior, quando o Remo perdeu por 2 a 1 para o Galo da Praia, o clube tinha apenas 12,7% de chance de acesso. Embora tenha se recuperado, a equipe já chegou a ter cerca de 50% nas primeiras rodadas.

Quanto ao rebaixamento, as projeções voltaram a cair para os azulinos. O Leão Azul figura agora com apenas 1,9% de risco de retorno à Série C. Com 20 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação da tabela e pode voltar ao G-4 na próxima rodada. Até o momento, o Remo faz uma campanha estável, com cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.