Com o fim da rodada, Remo se reaproxima do G-4 e Paysandu, na lanterna, vê a situação se complicar

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada na última segunda-feira (9), com as vitórias do Criciúma-SC e do Amazonas sobre o Vila Nova-GO e o Athletic-MG, respectivamente. Com isso, as posições na tabela foram definidas, e o Remo terminou na quinta colocação, com 20 pontos. Em contrapartida, o Paysandu passará mais uma rodada na lanterna da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com a vitória de virada sobre o Operário-PR, no último domingo (8), o Leão Azul se recuperou da derrota para o CRB-AL e voltou a se aproximar do G-4. Com 20 pontos, o clube azulino está empatado com o Coritiba-PR, quarto colocado, que leva vantagem no número de vitórias. Na próxima rodada, um triunfo do Remo, aliado a um tropeço do Coxa ou de Cuiabá e Novorizontino-SP — que ocupam a terceira e segunda posições, respectivamente — pode colocar a equipe paraense de volta na zona de acesso.

O Remo faz uma boa campanha, com cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no campeonato. O líder da Série B continua sendo o Goiás-GO, isolado com 26 pontos, quatro a mais que o segundo colocado.

VEJA MAIS

Já o Paysandu vive um cenário diferente. As vitórias de Criciúma e Amazonas deixaram a situação do Papão ainda mais complicada. O time bicolor não tem chances de deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada, mesmo com uma vitória. Atualmente, a equipe é a última colocada, com quatro pontos e sem nenhum triunfo.

Veja a tabela

Classificação fornecida por Sofascore

À frente do Bicola estão o Athletic-MG, com seis pontos; a Onça-Pintada e o Botafogo-SP, ambos com 10. Fora do Z-4, em 16º lugar, está o Volta Redonda-RJ, também com 10 pontos, mas com vantagem no saldo de gols.

Nesse cenário, mesmo com uma vitória sobre o Pantera, na próxima sexta-feira (13), o Papão chegaria a oito pontos, o que ainda não seria suficiente para sair da zona da degola. Em busca da recuperação, o Paysandu já tem um novo técnico, Claudinei Oliveira, e vai tentar engatar uma série de resultados positivos para fugir do rebaixamento.