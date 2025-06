Tabu: Remo nunca venceu o Athletico-PR e tenta mudar história na Série B do Brasileirão

O Remo enfrenta o Athletico Paranaense neste sábado (14), às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Se quiser continuar subindo na tabela da Série B, o Leão precisará pôr fim a um incômodo tabu: nunca venceu o Furacão em partidas oficiais. É o que aponta um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com os dados levantados pela reportagem, as equipes se enfrentaram seis vezes na história. O Athletico venceu duas dessas partidas, e outras quatro terminaram empatadas. Veja os resultados:

Athletico 1 x 1 Remo – Copa do Brasil de 2015

Remo 1 x 1 Athletico – Copa do Brasil de 2015

Athletico 1 x 1 Remo – Brasileirão de 1976

Remo 2 x 2 Athletico – Brasileirão de 1975

Athletico 2 x 0 Remo – Brasileirão de 1974

Athletico 1 x 0 Remo – Brasileirão de 1973

Gols marcados pelo Remo: 5

Gols marcados pelo Athletico: 8

Vitória próxima

Foi no último confronto entre as equipes, em 2015, que o Remo esteve mais perto de vencer o Furacão pela primeira vez. Na ocasião, os clubes se enfrentaram pela primeira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado em Belém, o placar foi 1 a 1 — o resultado mais comum na história do duelo. No jogo de volta, na Arena da Baixada, o empate por 1 a 1 se repetiu, levando a decisão para os pênaltis.

Nas primeiras cinco cobranças, Remo e Athletico converteram quatro, levando a disputa para os tiros alternados. Foi nesse momento que Rafinha marcou para o Furacão, e Ilaílson mandou para fora, classificando os paranaenses à fase seguinte da competição.

Tabela

Remo e Athletico Paranaense vivem momentos diferentes na tabela da Série B do Brasileirão. Antes do início da 12ª rodada, o Leão ocupa a 5ª colocação, com 20 pontos conquistados. Já o Furacão está na 12ª posição, com 14 pontos somados.