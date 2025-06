Técnico do Botafogo-SP cita dificuldade de encarar o Paysandu na Curuzu: 'Difícil de jogar lá'

Em busca da primeira vitória na Série B, o Paysandu recebe o Botafogo-SP na próxima sexta-feira (13), na Curuzu. O duelo é válido pela 12ª rodada do campeonato e será um confronto decisivo para o clube bicolor engatar a necessária reação na competição. A partida será no estádio da Curuzu, diante da torcida bicolor e, para o técnico do Pantera, Allan Aal, a atmosfera no estádio pode ser um fator decisivo.

"É um time que vem competindo muito, apesar dos resultados. Eles voltaram a jogar na Curuzu, que é muito difícil de jogar lá. O torcedor acaba criando uma atmosfera que não é fácil. Vamos recuperar nossos atletas fisicamente, vamos ter um tempo menor de trabalho para que a gente possa ter um tempo maior de recuperação", destacou Allan Aal em coletiva após o último duelo do Botafogo contra o Coritiba-PR.

Os times estão brigando para sair da zona de rebaixamento, com um cenário um pouco mais favorável para o Pantera. A equipe de Ribeirão Preto tem 10 pontos e ocupa a 17ª colocação; uma vitória sobre o Papão pode tirar o clube do Z-4.

Já o Bicola ocupa a lanterna do campeonato, com apenas quatro pontos, e precisará de bons resultados nas próximas rodadas para escapar da zona.

Ainda na declaração, o treinador destacou que este é um confronto direto na tabela e, mesmo com o cenário ligeiramente melhor para o Botafogo, Allan Aal disse que a partida vai exigir muito dos jogadores. Ele também comentou que a mudança no comando técnico do Bicola deve dar um gás a mais para os atletas, o que pode tornar o duelo ainda mais perigoso.

"É um jogo que vai ser muito intenso, que vai exigir muito da nossa atitude, equilíbrio. Sabemos que a mudança de treinador em qualquer cenário, como aconteceu agora no Paysandu, acaba gerando uma energia a mais e nós temos que estar preparados para isso. Vamos analisar essa sequência de jogos que nós vamos ter, temos jogadores pendurados, com desgaste... Então, a gente vai procurar recuperar os atletas, analisar bem as tomadas de decisões e se preparar porque vai ser um jogo dificílimo, estreia de treinador, mudança de atmosfera com o torcedor apoiando e nós temos que estar muito preparados para isso", concluiu o treinador do Fogão Tricolor.

A partida entre Paysandu e Botafogo ocorre na sexta-feira (13), às 21h35, no estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, com narração na rádio Liberal+.