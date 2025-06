Claudinei Oliveira é apresentado e quer 'mudar o final da história' do Paysandu na Série B

O Paysandu apresentou oficialmente, no fim da tarde desta segunda-feira (9), seu novo treinador. Claudinei Oliveira chega para tentar escrever um novo capítulo na trajetória bicolor na Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro pontos conquistados em onze jogos e ainda sem vitórias na competição, o time é o lanterna.

A apresentação aconteceu na Curuzu, mas Claudinei já havia se juntado ao elenco na última sexta-feira, durante a partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Ele acompanhou do banco a derrota por 1 a 0 e se apresentou aos atletas ainda no vestiário, já com a missão de reorganizar um time pressionado por resultados.

“Em primeiro lugar, não tenho como mudar o começo, mas vamos trabalhar pra mudar o final da história”, afirmou Claudinei durante a coletiva. “O começo todos conhecem, agora é trabalhar pra mudar o final”, disse

A decisão de deixar o Londrina, onde estava há pouco mais de um ano, também veio acompanhada de reflexões sobre o momento da carreira. Ele poderia ter permanecido no clube paranaense na Série C, mas escolheu aceitar o convite bicolor.

“Quis sair da zona de conforto. Nunca é bom ficar muito tempo nela, fica cômodo, a gente tem que se mexer. Mar calmo não faz bom marinheiro”, explicou o treinador. “Vim aqui pra fazer um grande trabalho, numa equipe gigante, e fazer história no clube”, disse.

Na nova casa, Claudinei quer devolver a confiança ao time e à torcida que tem acompanhado com apreensão a campanha do time na Segundona. “Os jogadores também têm que entender que eles também têm chance de mudar o final da história. A gente pode escrever um final da história maravilhoso.”

Com Claudinei Oliveira no comando, o Paysandu agora volta suas atenções para o próximo desafio. Na sexta-feira (13), o time enfrenta o Botafogo-SP, em Belém, tentando finalmente conquistar sua primeira vitória na Série B e dar os primeiros passos rumo à recuperação.