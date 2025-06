Em busca de reforços, Paysandu tenta a contratação de meia do lanterna da Série C

O Paysandu corre contra o tempo para contratar nesta curta janela de transferência. O clube alviceleste tenta a contratação do meia Denner Melz, que pertence Noroeste-SP, mas que está no Anápolis-GO, na Série C do Brasileiro. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A diretoria do Paysandu trabalha para compor o elenco para a disputa da Série B. Lanterna da competição com apenas 4 pontos, o clube alviceleste está ativo no mercado trás de atletas, que topem ajudar o clube nessa situação, já que o Paysandu tem sofrido com contusões no elenco e, em alguns jogos, possui dificuldade de ter um banco de reservas completo à disposição do treinador.

VEJA MAIS

Denner Melz jogou o Paulistão A1 pelo Noroeste-SP, clube que detém seus direitos federativos e foi emprestado para o Anápolis-GO, equipe que subiu para a Série C no ano passado e que ocupa a lanterna da competição nacional com 6 pontos. Denner fez sete partidas pelo clube goiano, sendo cinco delas como titular. No Anápolis, o meia avançado não marcou gol e deu uma assistência.

Natural de Itapiranga (RS), Denner Melz, de25 anos, iniciou a carreira atuando pelo Juventude-RS, teve passagem pelo Athletico-PR, além de Chapecoense-SC, Sport-PE, CRB-AL, Novorizontino-SP e Tombense-MG.

Nesta janela o Papão já contratou três jogadores, são eles: Thiago Heleno (zagueiro), Wendel (meia-atacante) e Petterson (atacante). O Paysandu volta a jogar pela Série B do Brasileiro na próxima sexta-feira (13), contra o Botafogo-SP, às 21h35, na Curuzu em Belém. A partida é válida pela 12ª rodada da Segundona e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal +.