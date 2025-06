Paysandu: nenhum time que chegou à 11ª rodada da Série B sem vencer escapou do rebaixamento

O Paysandu vive um verdadeiro pesadelo na Série B do Brasileirão, com a pior campanha de um time paraense e a quarta pior no geral da competição. A derrota por 1 a 0 para o Cuiabá-MT, na última sexta-feira (6), aprofundou a crise do clube, que completa 11 jogos sem vencer. Um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal revela que, em todas as edições anteriores da era dos pontos corridos, equipes que chegaram à 11ª rodada sem vitória acabaram rebaixadas ao final do campeonato.

O desempenho atual do Papão iguala marcas negativas de equipes como Vila Nova-GO (2014) e Náutico-PE (2017), ambos rebaixados com apenas 2 pontos conquistados nas 11 primeiras rodadas e terminando o campeonato com 32 pontos. O Duque de Caxias-RJ (2011) também amarga situação semelhante, caindo com 3 pontos e nenhuma vitória nas rodadas iniciais, finalizando a competição com 17 pontos.

Apesar do retrospecto totalmente negativo, o Paysandu ainda mantém uma pequena esperança. Em 2010, o Vila Nova chegou à 11ª rodada com os mesmos quatro pontos, conquistados por meio de uma vitória e um empate. O time goiano conseguiu se recuperar ao longo da competição, chegando a ficar 10 jogos sem perder. Mesmo assim, escapou da zona de rebaixamento por pouco, terminando com 46 pontos, os mesmos do Brasiliense, que ficou em 17º lugar, sendo salvo apenas por ter uma vitória a mais.

Luz no fim do túnel?

Com a chegada do técnico Claudinei Oliveira e dos novos reforços, o Paysandu espera recuperar a motivação para a sequência da Série B. Além disso, o time terá uma sequência de três jogos em Belém, enfrentando Botafogo-SP, Remo e Ferroviária-SP. Apesar dos adversários estarem em melhores momentos na competição, o Papão pode surpreender com as novas orientações táticas do treinador e o fator casa favorável.

Próximo desafio

O técnico Claudinei Oliveira foi apresentado oficialmente no último domingo (08), estava integrado à comissão técnica desde a semana passada e fará sua estreia na próxima sexta-feira (13), às 21h35, contra o Botafogo-SP, no Estádio Curuzu. Entre os reforços, os atacantes Peterson e Wendell já estrearam, e o clube anunciou as contratações do volante Ronaldo Henrique e do zagueiro Tiago Heleno, com mais reforços previstos até o encerramento da janela de transferências.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)