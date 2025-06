Paysandu anuncia meia-atacante que estava na lanterna da Série C; veja detalhes

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do meia-atacante Denner Melz, de 25 anos. O jogador estava disputando a Série C pelo Anápolis-GO, o lanterna da competição. Essa é a quarta contratação do Papão na pequena janela de transferência.

Denner pertence ao Noroeste-SP, clube que detém seus direitos econômicos e por onde jogou o Paulistão A1 no início da temporada. Após o estadual, Denner seguiu por empréstimo para o Anápolis-GO, clube que recentemente conquistou o acesso à Série C. Na equipe goiana o jogador realizou sete partidas, não balançou as redes e deu uma assistência.

O jogador chega ao Paysandu para tentar livrar o Papão da Curuzu do temido rebaixamento. O clube bicolor vive um momento conturbado, ocupa a lanterna da Série B com apenas 4 pontos e é a única equipe do campeonato que ainda não venceu.

Na carreira, Denner Melz, de 25 anos2 teve passagens por alguns clubes, como Juventude-RS, Athletico-PR, além de Chapecoense-SC, Sport-PE, CRB-AL, Novorizontino-SP, Noroeste-SP e Tombense-MG.

Nesta janela curta de transferência, a diretoria do Papão já contratou quatro jogadores, são eles: Thiago Heleno (zagueiro), Wendel (meia-atacante), Danner Melz (meia-atacante) e Petterson (atacante).

FICHA TÉCNICA

Nome: Denner Fernando Melz

Nascimento: 30/12/1999

Naturalidade: Itapiranga (SC)

Altura: 1,83 m

Peso: 77 kg

Posição: meia-atacahte