Paysandu anuncia atacante ex-Brusque, o 5º reforço do dia

O Paysandu anunciou, no início da noite desta terça-feira (10), a quinta contratação do dia. Trata-se do atacante Vinni Faria, de 25 anos, que estava disputando a Série C pelo Brusque-SC e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele chega com status de reforço imediato para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Vinni, que tem 12 partidas jogadas em 2025, com 2 gols e 2 assistências, começou a carreira no futebol paranaense, ganhando projeção jogando pelo Cianorte. Depois disso, rodou por clubes como Ituano-SP, Sport-PE e Camboriú-SC, além de ter acumulado duas temporadas no futebol japonês, onde defendeu Ryukyu Okinawa e Suzuka Point Getters, da segunda e quarta divisões do país nipônico, respectivamente.

O atacante, que não estava atuando como titular da equipe catarinense, que ocupa atualmente a 3ª posição da Série C, chega para ampliar as opções de frente do técnico Claudinei Oliveira, que começou seu trabalho à frente do Papão nesta semana. Vinni já se encontra regularizado e poderá ser relacionado para o duelo contra o Botafogo-SP, marcado para esta sexta-feira (13), às 21h35, na Curuzu.

VEJA MAIS

A chegada de Vinni Faria fecha um dia agitado de anúncios no Paysandu. Antes dele, o clube já havia confirmado os acertos com os meias Denner Melz e Anderson Leite, e os atacantes Maurício Garcez e Diogo Oliveira. O movimento forte no mercado mostra a urgência da diretoria em fortalecer o elenco e buscar uma reação no campeonato, onde ocupa a lanterna, com apenas 4 pontos em 11 jogos.

A expectativa é que Vinni desembarque em Belém nos próximos dias para iniciar os trabalhos com o restante do grupo. Se tudo correr como o previsto, ele pode ser novidade já na 12ª rodada da Série B.