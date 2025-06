Após Remo, Sávio se pronuncia e condena ato de injúria racial: 'Essa luta não é só minha'

Após o Remo publicar uma nota de repúdio contra um ato de injúria racial cometido contra o lateral do clube, Sávio, o próprio jogador se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Por meio de uma publicação no Instagram, o atleta azulino condenou o ataque e afirmou que seguirá de "cabeça erguida".

"É inaceitável que a discriminação ainda esteja presente em nossa sociedade. Essa luta não é só minha e não vai parar por aqui. Coisas desse tipo só nos deixam mais fortes. Seguimos de cabeça erguida", escreveu Sávio na publicação.

Na tarde da última quarta-feira (11), o clube azulino expôs que o jogador havia sofrido um ataque de cunho racista e destacou que "a intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar da sociedade".

Segundo as informações, um homem teria compartilhado uma postagem sobre o jogador usando emojis de macaco. Sávio foi um dos autores dos gols que garantiram a vitória do Leão Azul contra o Operário, por 2 a 1. O final da partida ficou marcada por uma "alfinetada" que o lateral deu no Paysandu.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) também se manifestou contra o ato e declarou solidariedade ao jogador. Além disso, a FPF reafirmou o compromisso com o combate ao preconceito e se colocou à disposição para ajudar na identificação do responsável pela ofensa.

"A FPF reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente esportivo saudável, inclusivo e respeitoso, onde não haja espaço para qualquer forma de preconceito, discriminação ou intolerância. O racismo, em qualquer contexto, é crime e deve ser combatido com firmeza por toda a sociedade", diz a nota.