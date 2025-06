Remo repudia injúria racial contra o lateral Sávio nas redes sociais

O Clube do Remo divulgou nesta terça-feira (11) uma nota repudiando um ato de injúria racial cometido contra o lateral-direito Sávio nas redes sociais. A manifestação foi publicada no perfil oficial do time no Instagram.

Em uma rede social, um homem teria compartilhado uma postagem sobre o jogador usando emoticons de macaco. O caso ocorreu após o jogador alfinetar o clube rival depois da vitória do de virada do Remo contra o Operário por 2x1.

Na publicação, o Remo reafirma que a rivalidade no futebol não deve ultrapassar os limites do respeito e condena qualquer tipo de comportamento discriminatório. “A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade”, diz o texto.

O clube informou que está prestando apoio ao atleta e que acionará o departamento jurídico para tomar as providências legais, incluindo a identificação e responsabilização dos autores da ofensa.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)