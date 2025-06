Paysandu anuncia zagueiro ex-Coritiba como 6º reforço desta terça-feira

O Paysandu confirmou, na noite desta terça-feira (10), a contratação do zagueiro Thalisson, de 23 anos, que estava no Coritiba. Ele é o sexto reforço anunciado pelo clube bicolor no dia, em uma movimentação que busca reforçar o elenco para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Papão amarga a lanterna, com apenas 4 pontos em 11 jogos e nenhuma vitória.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Revelado pelo próprio Coritiba, Thalisson disputou 10 partidas em 2025, todas pelo Campeonato Paranaense. Ele não foi aproveitado pelo time principal do Coxa na Série B e não entrou em campo pela competição. Em 2023, chegou a ser emprestado ao Camboriú, mas voltou ao clube paranaense, onde permaneceu até agora.

VEJA MAIS

Com 1,90 metro de altura, o zagueiro chega para aumentar as opções defensivas do técnico do Papão, que hoje conta com a dupla Quintana e Maurício Antônio como titulares. A defesa do Paysandu é uma das mais criticadas pela torcida e tem o segundo pior desempenho do campeonato até o momento, com 14 gols sofridos — número superior apenas ao do Athletico Paranaense, que sofreu 16.

A expectativa é que Thalisson esteja à disposição já nos próximos treinos, enquanto o clube segue no mercado em busca de outras peças para fortalecer o elenco na briga contra a parte de baixo da tabela.