Paysandu fecha com atacante que estava no futebol uruguaio; saiba detalhes

O Paysandu fechou a contratação do centroavante Diogo Oliveira, de 28 anos, que estava no Plaza Colonia, do Uruguai. O anuncio ocorreu nesta terça-feira (10), último dia da janela de transferência aberta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Diogo Oliveira chega para substituir o atacante Nicolas, ídolo do Paysandu, que deixou o clube e acertou com o Criciúma-SC. Nascido em São Paulo-SP, Diogo Oliveira rodou por vários clubes e estava atuando no futebol uruguaio, onde defendeu o Plaza Colonia, na última temporada. Pela equipe uruguaia foram 26 jogos e sete gols marcados.

VEJA MAIS

No Brasil, Diogo Oliveira defendeu o Elosport, o Vasco (Sub-23), Independente de Limeira-SP, Francana-SP, além do Coritiba-PR. A primeira passagem dele no futebol do Uruguai foi em 2020, também no Plaza Colônia. Em 2021, 2022 e 2023 defendeu o tradicional Pumas, do México.

No Paysandu ele terá concorrência no setor ofensivo e disputará vaga na equipe com Marcelinho, Benítez, Eliel, Marlon, além de Petterson e Thalyson.