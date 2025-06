Paysandu: rescisão de meio-campista equatoriano é protocolada na CBF

Com o final da janela de transferência, o Paysandu protocolou de forma oficial a saída do meio-campista equatoriano Joseph Espinoza. O jogador de 24 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta terça-feira (10) e está fora do clube bicolor.

O equatoriano foi anunciado no início da temporada pelo clube paraense, mas não conseguiu se firmar na equipe e, por algumas partidas, nem relacionado foi. O atleta esteve em campo em apenas 10 jogos e, com o seu contrato com o Paysandu encerrava neste mês de junho, a diretoria do clube alvicileste achou melhor não prorrogar o vínculo e fechar a passagem do atleta na Curuzu.

Joseph Espinoza, no último mês, foi afastado e não ficou mais integrado com o restante do elenco. O jovem meio-campista teve passagens por clubes tradicionais do Equador, como a LDU, Emelec além do Macará. Essa foi a sua primeira experiência fora de seu país de origem e deixa o Paysandu com o título da Copa Verde.

Além de Espinoza, a diretoria do Paysandu promoveu outras saídas e enxugou parte do elenco para as chegadas de alguns reforços. O clube bicolor também liberou nos últimos dias os jogadores Kauã Hinkel, Matías Cavalleri, Giovani, além dos atacantes Nicolas e Benjamín Borasi.

Lanterna da Série B e sem vencer na competição, o Paysandu teve dificuldade para manter o elenco nas disputas paralelas do Parazão e Copa Verde. Nos últimos jogos, o clube bicolor sofreu com a ausência de atletas no elenco, já que alguns estavam de fora por contusão e outros cumprindo suspensão.