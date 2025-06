Partida de basquete na Argentina é definida com ponto no último segundo; veja

O Ferro Carril Oeste venceu o Boca Juniors no jogo 3 das quartas de final da Liga Nacional de Basquete da Argentina. A partida foi decidida no último segundo, com uma cesta inesperada do armador Emiliano Lezcano. O jogador acertou uma bola de três e garantiu a vitória para o Ferro, que se aproximou da classificação para a semifinal. O duelo ocorreu na última quarta-feira (11), no Ginásio Héctor Etchart.

Na reta final, o clima se tornou dramático para as duas equipes. O jogo estava empatado em 73 a 73, e restavam apenas 1,06 segundo para o fim do duelo. Foi nesse momento que o armador de 24 anos interceptou a bola do Boca e, de trás da linha do meio da quadra, arremessou em direção à cesta.

A bola atravessou praticamente toda a quadra e passou pelo aro no soar da sirene que encerrou o jogo.

O desfecho consagrou a partida como uma das mais emocionantes do basquete argentino, além de destacar o nome de Lezcano como um novo "herói".

Nesta sexta-feira (13), Ferro Carril Oeste e Boca Juniors se reencontram no jogo 4 das quartas de final. O Ferro está em vantagem, com duas vitórias. Assim, se vencer a partida, o time estará classificado para a semifinal. O jogo ocorre às 20h, no Ginásio Héctor Etchart.