Indiana Pacers derrota Oklahoma City Thunder e abre 2 a 1 nas finais da NBA

O Indiana Pacers derrotou o Oklahoma City Thunder, nesta quarta-feira, em Indianápolis, por 116 a 107, e lidera a série final da NBA por 2 a 1. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, mais uma vez na capital do estado de Indiana.

Oklahoma mostrou desde o início que não estava intimidado diante do ginásio completamente lotado. O grandalhão Chet Holmgren foi o destaque no início com oito pontos, ajudando a colocar a equipe visitante na frente em 15 a 6. Do lado do Indiana Pacers, Siakam fez os seis primeiros pontos da equipe anfitriã.

Indiana tentou uma reação, com a entrada de Ben Sheppard, mas Holmgren voltou a desequilibrar com mais quatro pontos. A 4min50 do final da parcial, Oklahoma liderava com 19 a 14.

Com o MVP da temporada Shai Gilgeous-Alexander bem marcado, as infiltrações no garrafão de Holmgren e os arremessos de três de Dort foram pontos de desequilíbrio a favor do Thunder. Haliburton e Obi Toppin se esforçaram, mas Oklahoma manteve a vantagem até a final do quarto em 32 a 24.

O Indiana veio em forte ritmo no início do segundo quarto. Em dois ataques em menos de um minuto diminuiu a desvantagem para 32 a 28, com cestas de Siakam e Mathurin.

O ritmo de jogo ficou intenso. McConell tomou 'conta1 da bola e Mathurin acertou uma de três para o Indiana, que ficou a um ponto do Oklahoma: 36 a 35. A 8min40 do final do quarto, Indiana ficou pela primeira vez no placar, com 37 a 36.

Com duas cestas de três de Isiah Joe, o Oklahoma reequilibrou e empatou em 42 pontos. Mas o ataque voltou a ficar irregular. Indiana aproveitou para abrir para 49 a 42, mas Oklahoma passou a contar com o basquete diferenciado de Shai para buscar novo empate em 51 pontos, a 3min26 do final do segundo quarto.

O final do quarto foi todo de McConell, que com muita coragem para decidir e garantir o Indiana Pacers à frente no marcador por 64 a 60, ao final da primeira parte do jogo.

Shai voltou 'acordado' para o início do terceiro quarto e Thunder somou oito pontos seguidos (68 a 64). Mas o Indiana contou belos momentos de Haliburton e passou à frente em 79 a 76.

A parte da final do terceiro quarto foi repleta de erros. A exceção foi Jalen Williams, autor de uma bela assistência para Holmgren e de uma cesta de três pontos, que levaram o Oklahoma a ir para o intervalo com 89 a 84.

O equilíbrio permaneceu também no último quarto. Uma 'roubada' de bola de McConell deixou o jogo empatado em 95 pontos. Mathurín acertou cesta de três e colocou o Indiana à frente em 98 a 95. A vantagem ficou ainda maior, com a ajuda do sistema defensivo: 110 a 102. Daí até o final, a experiência dos Pacers foi decisiva para garantir vitória por 116 a 107.