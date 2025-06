Manauara anuncia ex-volante de Paysandu e Remo para sequência da temporada

O Manauara Esporte Clube anunciou na última terça-feira (10) a contratação do volante ex-Paysandu e Remo, Anderson Uchôa para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador, que já realizou seu primeiro treino no Centro de Treinamento do clube em Manaus, chega para reforçar o meio-campo do time amazonense.

Com a experiência, o jogador chega para fortalecer o meio-campo da equipe amazonense, que lidera o grupo A1 da Série D com 18 pontos e está invicta na competição. Motivado com o novo desafio, Uchôa destacou a qualidade do elenco e o bom momento do clube.

“Estou muito feliz por ter vindo para o Manauara. Acompanhei alguns jogos e vi que o time é forte, líder da chave, e todos têm o mesmo objetivo. Tenho certeza de que vamos alcançar um bom resultado no final”, disse o jogador.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Uchôa acumula passagens por diversos clubes, como Vila Nova, Ipatinga, Avaí, Criciúma, Bragantino, Paraná, Ypiranga, além dos times paraenses Remo e Paysandu. Campeão da Série B em 2018 com o Fortaleza, o volante estava no Capital-DF, onde disputou o Campeonato Candango 2025 antes de acertar com o Manauara.

No Remo, Anderson defendeu o clube por três temporadas, atuando em mais de 100 partidas e conquistando títulos importantes, como o Campeonato Paraense de 2022 e a Copa Verde de 2021. No Paysandu, ele atuou em 45 partidas e conquistou o Campeonato Paraense de 2020.

Caso a regularização seja concluída a tempo, o volante poderá estrear já no próximo domingo (15), contra o Humaitá-AC, às 20h (horário de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco.