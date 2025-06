Castanhal recebe a 1ª Etapa do Circuito Independente Longboard Downhill Slide 2025; saiba quando

No dia 22 de junho, a cidade de Castanhal (PA) será o palco da 1ª Etapa do Circuito Independente Longboard Downhill Slide 2025, um evento que já promete entrar para a história como a maior confraternização de longboard da região Norte do Brasil. Com mais de 80 atletas inscritos, a competição reunirá competidores de várias cidades e estados, movimentando o cenário do longboard downhill e slide, além de promover esporte, cultura urbana e a integração entre atletas experientes e iniciantes.

Organizado pela Slide Norte e outras parcerias locais, o evento contará com diversas categorias para atender a todos os níveis e estilos, incluindo Surf Skate, Classics, Feminino Amador, Masculino Amador, Master, Legend e Grand Legend. A estrutura montada especialmente para receber o público e os competidores promete um dia repleto de adrenalina, amizade e valorização do esporte alternativo na Amazônia.

Além das disputas, o Circuito Independente será um espaço de encontro e troca entre crews, marcas e apoiadores da cena local, fortalecendo a comunidade do longboard na região. A premiação contempla troféus, medalhas, dinheiro e produtos, valorizando o desempenho dos atletas.

O Circuito Independente Longboard Downhill Slide 2025 tem como objetivo fortalecer a cena do longboard no Brasil, iniciando com força total em Castanhal e já se preparando para sua próxima etapa, que acontecerá em Niterói (RJ). Este evento representa um marco para o esporte na região Norte, unindo esporte e cultura em uma celebração única para atletas e fãs do longboard.