Skatista mirim do Pará, Pimentinha realiza sonho e conhece Rayssa Leal

Aos 10 anos, a paraense Maria Vitória Oliveira, mais conhecida como “Pimentinha”, vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no skate. Natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a jovem atleta realizou, no último sábado (5/4), o sonho de conhecer pessoalmente sua maior inspiração no esporte: a medalhista olímpica Rayssa Leal. O encontro aconteceu durante a Liga Esportiva Nescau, em São Luís (MA), terra natal da chamada “Fadinha do Skate”.

Pimentinha não apenas conheceu Rayssa como também se destacou na competição, conquistando o primeiro lugar na categoria mirim. Ao longo de 2025, ela ainda deve disputar ao menos 15 campeonatos em diferentes estados do país.

Pimentinha conquistou o primeiro lugar na categoria mirim da Liga Esportiva Nescau, em São Luís (Reprodução/Arquivo pessoal)

“Era um sonho meu conhecer ela, pois ela é minha inspiração. Eu só a conhecia pela internet. Até brinquei de futebol com ela. Fiquei muito feliz. Ela me deu conselhos, disse pra minha mãe não desistir de me apoiar porque um dia eu estarei nas Olimpíadas, quando tiver idade”, contou, emocionada.

A conexão entre Rayssa e Pimentinha também tocou Rosa Rubra, mãe e treinadora da jovem atleta. “Foi muito emocionante ver a Pimentinha e a Rayssa juntas. A Rayssa chegou a ser juíza dela em uma etapa. Minha filha sempre quis conhecê-la. A Rayssa é uma inspiração para todas as meninas”, afirmou.

Em 2024, Pimentinha chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um vídeo fazendo manobras ao lado da mãe — uma cena que atravessou fronteiras e chegou até Tony Hawk, uma das maiores lendas da história do skate, que compartilhou o registro em suas redes. Desde então, a jovem vem ganhando visibilidade e reconhecimento nacional. No mesmo ano, ela foi tema de uma reportagem especial da jornalista Carol Barcellos para o programa Esporte Espetacular, da TV Globo.

Sem acesso fácil a pistas de skate em sua região, Pimentinha treina diariamente em casa, no bairro do Curuçambá. Com criatividade, Rosa adaptou a própria residência: pendurou cordas no teto para auxiliar a filha durante manobras mais arriscadas e improvisou obstáculos para simular desafios encontrados nas pistas profissionais.

Enquanto se prepara para os próximos campeonatos, a pequena skatista segue firme no propósito de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Quando completar 14 anos, idade mínima para a competição, ela espera estar pronta para realizar mais um grande sonho — e, pelo que tem mostrado até aqui, esse sonho está cada vez mais perto.