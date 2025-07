Remo e Paysandu têm projeções opostas na próxima rodada da Série B; veja mais

A próxima rodada da Série B será decisiva para Remo e Paysandu, que seguem pressionados para melhorar suas posições na tabela. Nesse cenário, as projeções matemáticas do site Chance de Gol traçam panoramas distintos para os dois clubes paraenses, que terão compromissos dentro e fora de casa — cada um em sua própria batalha pela permanência.

Com o fim da 17ª rodada, Remo e Paysandu avançaram uma casa no campeonato — mas não necessariamente de forma positiva para ambos. O Remo empatou em casa e, mais uma vez, ficou fora do G4, aproximando-se da zona intermediária da tabela. Já o Paysandu, após 16 rodadas consecutivas no Z4, finalmente deixou a zona de rebaixamento.

Atualmente, o Remo é o paraense mais bem colocado, ocupando a 5ª posição com 26 pontos. O Paysandu aparece em 16º, com 18 pontos. Apesar dos oito pontos de diferença, os resultados do fim de semana sinalizam uma possível aproximação entre os rivais. No entanto, se as projeções se confirmarem, essa distância pode voltar a aumentar na próxima rodada, quando Remo e Paysandu enfrentam Avaí e Amazonas, respectivamente.

Vindo de uma vitória expressiva, o Paysandu encara agora mais um compromisso como visitante, desta vez contra o Amazonas. De acordo com o Chance de Gol, o time da casa tem 39,3% de chances de vencer. A equipe bicolor aparece com 32,3%, enquanto a probabilidade de empate é de 28,4%. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30, em Manaus.

Na quinta-feira, às 21h35, no Mangueirão, Remo e Avaí se enfrentam em um confronto em que o time azulino aparece como favorito, segundo os cálculos do portal. O Remo tem 47% de chances de vitória. O empate tem 28,4% de probabilidade, e a vitória do Avaí aparece com 23,3%. Resta saber, todavia, se os números irão influenciar a realidade que se encerra na próxima quinta-feira (24).