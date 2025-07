Paysandu tem a maior sequência atual de invencibilidade na Série B; confira

Depois de passar 12 rodadas sem vencer na Série B, o Paysandu emplacou seis partidas de invencibilidade no campeonato, tornando-se o clube com a maior sequência atual de jogos sem perder na disputa. Antes, o recorde era do Coritiba-PR, que somava nove partidas invicto, até ser derrotado pelo próprio Bicola no último sábado (19), no Couto Pereira.

Com isso, a equipe bicolor firmou o seu melhor momento na competição. Após amargar sete derrotas nas 12 primeiras partidas, com a chegada de Claudinei Oliveira, o Papão conquistou a primeira vitória em junho, sobre o Botafogo-SP, e engatou a reação de que tanto precisava.

No último sábado, diante do Coxa, o Bicola confirmou a boa fase ao golear os donos da casa por 5 a 2. Assim, o time comandado por Claudinei Oliveira - que segue invicto à frente do clube - ampliou sua sequência positiva. Agora, o Papão soma quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos.

O Remo, atual quinto colocado na tabela, e o Vila Nova-GO, que ocupa a oitava posição, vêm logo atrás, com quatro partidas de invencibilidade. Vale destacar que o Leão Azul já teve uma série maior, de nove jogos invictos, entre a primeira e a nona rodada da competição.

Para o Paysandu, o resultado do último sábado foi decisivo: além de encerrar a série invicta do Coritiba e ampliar a sua própria, tirou o time da zona de rebaixamento, onde estava desde a segunda rodada do campeonato.

Agora, o Paysandu foca no Amazonas-AM, próximo adversário na Série B. Na quarta-feira (23), em Manaus, o Papão encara a Onça-Pintada em duelo válido pela 18ª rodada da competição e busca manter a sequência positiva para se consolidar fora da zona da degola.