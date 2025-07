Paysandu aplica maior goleada sofrida pelo Coritiba no Couto Pereira em mais de 20 anos

A goleada de 5 a 2 aplicada pelo Paysandu sobre o Coritiba, na última rodada da Série B, foi histórica. Além de tirar o time bicolor da zona de rebaixamento, o resultado representou a pior derrota sofrida pelo Coxa Branca em seu estádio em mais de duas décadas, desde a goleada de 4 a 0 sofrida para o Santos, no Brasileirão de 2003.

A última vez que o Coritiba havia levado quatro gols no Couto Pereira foi em 2023, na derrota por 4 a 2 para o Bahia, na 23ª rodada do Brasileirão. Já a última vez que sofreu cinco ou mais gols em casa havia sido em 1953, quando perdeu por 6 a 2 para o Ferroviário, à época, o estádio ainda se chamava Belfort Duarte.

Desde então, o Coxa acumulou algumas derrotas em casa sofrendo quatro gols, como o 4 a 3 contra o São Paulo, no Brasileirão de 2011. Em 2016, a equipe também perdeu por 4 a 3 para a Chapecoense, mas o jogo foi disputado na Vila Capanema.

A vitória do Paysandu não apenas derrubou o Coritiba da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, como também interrompeu uma sequência de nove jogos de invencibilidade da equipe paranaense, que somava sete vitórias e dois empates. A última derrota havia sido para o então líder Goiás, na 7ª rodada da competição.

Agora, o Paysandu se prepara para enfrentar o Amazonas, lanterna da Série B, nesta quarta-feira (23), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, com o objetivo de manter a sequência invicta sob o comando do técnico Claudinei Oliveira.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)