Na pontuação da Série B, Remo está mais próximo do Z-4 do que da liderança; veja números

O Remo não vive sua melhor fase na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina, que permaneceu invicta por nove rodadas no início da competição, atravessa um momento de instabilidade, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Com isso, mesmo ocupando a quinta posição na tabela, o Leão Azul está, em termos de pontuação, mais próximo da zona de rebaixamento do que do líder Goiás-GO.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com cinco pontos conquistados nos últimos cinco jogos, o time azulino chegou a 26 na competição, mesma pontuação da Chapecoense-SC, que assumiu a quarta colocação. Já o Esmeraldino, primeiro colocado, fechou a rodada com 36 pontos, consolidando uma diferença de 10 para a Chape e para o Leão Azul.

Além disso, mesmo estando 12 posições acima do Z-4, a diferença do Remo para a Ferroviária-SP, 17ª colocada, é de apenas oito pontos - a mesma distância para o rival Paysandu, que, pela primeira vez em 16 rodadas, deixou a zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação.

VEJA MAIS

Apesar de o cenário não ser desesperador, o desempenho recente da equipe acendeu um sinal de alerta, já que o campeonato é longo e manter regularidade é essencial para não se complicar na reta final.

O time azulino tem demonstrado instabilidade desde a saída do treinador Daniel Paulista, que foi para o Sport-PE. Já são sete jogos desde a mudança, com apenas duas vitórias - uma delas sob o comando de António Oliveira, que ainda busca ajustar a equipe.

Com Oliveira à frente, o Leão Azul disputou cinco partidas: perdeu uma, venceu uma e empatou três.

Na 18ª rodada, o Remo recebe o Avaí-SC, na quinta-feira (24), no Mangueirão, e precisa da vitória para se manter entre os cinco primeiros colocados ou, quem sabe, retornar ao G-4.