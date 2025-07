Novo lateral do Remo, Nathan Santos tenta recomeço após críticas no Santos e frustração no Inter

Anunciado no último dia 15 como reforço do Clube do Remo, o lateral-direito Nathan Santos, de 23 anos, vive um novo capítulo na carreira depois de um ciclo turbulento no Santos e uma passagem sem sequência pelo Internacional. Emprestado pelo clube paulista até o fim da temporada, o jogador foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (21), no Baenão, onde falou sobre o momento atual e o desejo de reencontrar o bom futebol vestindo azul-marinho.

Nathan chega para disputar posição com Marcelinho, titular da posição, e Pedro Costa, após a saída de Thalys no mês passado — movimento que tornou a contratação de um lateral-direito uma prioridade para a diretoria azulina. “Estou treinando, apto pra jogar. Agora é esperar o treinador decidir”, afirmou o jogador, que já integra as atividades com o grupo comandado por António Oliveira.

Cria do Vasco e com passagem por Boavista e Famalicão, de Portugal, Nathan foi contratado pelo Santos em 2023, temporada marcada pelo inédito rebaixamento da equipe paulista à Série B do Brasileirão. Nesse período, o lateral enfrentou um desgaste com a torcida santista.

“Eu vinha muito bem, jogando bem, mas acabou tendo problema com a torcida. O time não estava numa boa fase e acabaram pegando pra Cristo alguns jogadores, e eu estava nesse rolo”, relembrou.

A saída do Santos se deu por empréstimo ao Famalicão, de Portugal, onde, segundo ele, reencontrou boas atuações. “Lá eu pude fazer grandes jogos de novo, como eu sempre venho fazendo.” De volta ao Brasil, foi cedido ao Internacional, mas disputou apenas três partidas em 2024 sob o comando de Róger Machado e vinha treinando separado do elenco.

No Remo, o lateral espera recuperar o ritmo e mostrar suas características. “Sou um lateral que gosta muito do duelo um contra um, que gosta de jogar por dentro. Sou habilidoso, tenho bastante força pra chegar no fundo”, descreveu. Segundo ele, ser titular é uma meta. “Onde passei, sempre joguei bastantes jogos, sempre fui titular, e claro que queremos sempre estar jogando.”

Apesar da adaptação ainda recente ao clima de Belém, o jogador já demonstra bom humor. “É complicado, aqui é quente hein! Mas isso é questão de adaptação, com o tempo a gente acostuma e vai indo.”

O Leão ocupa a 5ª colocação na Série B, com 26 pontos — mesma pontuação da Chapecoense, 4ª colocada, e um ponto à frente de Cuiabá e Avaí. O próximo desafio será justamente contra o Avaí, na próxima quinta-feira (24), no Mangueirão, pela 18ª rodada.