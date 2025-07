Após empate em casa, Remo visita o G4, mas resultados da rodada o 'devolvem' para o 5º lugar

A 17ª rodada da Série B terminou com notícias nada boas para o Clube do Remo, começando pelo empate — o terceiro consecutivo — com o Novorizontino, que anulou as chances de garantir uma vaga no G4 da competição sem depender de outros resultados. Após o jogo, restou torcer por uma combinação de confrontos que pudesse amenizar a situação do time, o que acabou não acontecendo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Cuiabá, Avaí, Vila Nova e Athletico-PR até ajudaram com os resultados. Os quatro times, que estão logo abaixo do Remo, tropeçaram em seus respectivos compromissos, mantendo o clube azulino na quarta colocação até o domingo, quando América-MG e Chapecoense se enfrentaram. O problema foi justamente nessa partida. A Chape entrou em campo fora de casa e conseguiu vencer por 1 a 0.

VEJA MAIS

O resultado elevou o time catarinense ao quinto lugar, com os mesmos 26 pontos do Remo, mas com oito vitórias — duas a mais — além de saldo de gols superior. A última vez que o Leão Azul encerrou uma rodada entre os quatro melhores da Série B foi na 9ª, quando, curiosamente, também empatou em casa, contra o Volta Redonda.

Na próxima quinta-feira (24), o time comandado pelo técnico Antônio Oliveira terá mais uma oportunidade de retornar ao grupo dos quatro primeiros, quando recebe o Avaí, em duelo marcado para 21h35, no Estádio Mangueirão.