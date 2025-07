Pedro desencanta, beija o escudo do Flamengo e é aplaudido por Filipe Luís após marcar

A recente história de Pedro com o Flamengo é digna de roteiro. Criticado e sequer relacionado nos dois últimos jogos do time rubro-negro, o artilheiro saiu do banco de reservas no segundo tempo para incendiar o clássico com o Fluminense que, até então, estava morno.

Pedro foi oportunista. Tudo que precisou fazer foi empurrar a bola para o fundo das redes, depois de desvio de Léo Ortiz em escanteio cobrado por Luiz Araújo.

Na comemoração, o atacante tirou o uniforme e mostrou uma camiseta com a frase "Jesus é o suficiente". Depois, beijou o escudo do Flamengo que estava próximo ao gol do Fluminense. Em seguida, Filipe Luís fez questão de mostrar que estava aplaudindo o jogador rubro-negro, que retribuiu o gesto com os punhos cerrados.

O futuro de Pedro na Gávea só foi decidido neste sábado, dia 19, um dia antes do Fla-Flu. Ele ganhou uma 'segunda chance' com Filipe Luís ao ser relacionado para a partida. Até então, sua utilização era uma incógnita.

Após receber duras críticas, o camisa 9 teve uma semana para se empenhar e melhorou seus índices ganhando o espaço no time. O seu retorno ganha importância pelo fato de Bruno Henrique ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Suspenso, ele ficou fora da partida.

A presença de Pedro sinaliza o início de uma trégua com o treinador. Após a coletiva em que o time carioca venceu o São Paulo no Maracanã por 2 a 0, Filipe Luis externou todo o seu descontentamento com o artilheiro e cobrou dedicação para que ele voltar ao time.

Em resposta, Pedro reconheceu o mau momento, mas deixou clara a sua insatisfação com a diretoria, que manifestou interesse em vendê-lo. Além disso, o atacante considerou que o treinador rubro-negro exagerou no tom das críticas e o expôs de forma desnecessária.

Após o jogo, ele foi abraçado demoradamente pelos companheiros no centro do gramado por sua volta ao time em grande estilo. "Muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Essa vitória não é só minha, mas de todo mundo. Foi uma semana diferente, turbulenta para mim", afirmou o atacante.

Após dar a volta por cima e iniciar uma trégua com o técnico Filipe Luis, o atacante mostrou que tirou lições do episódio. "A postagem de um membro da diretoria mexeu com meu emocional (o dirigente teria manifestado o desejo de vendê-lo). Aprendo que não preciso levar isso para casa".

O gol não decretou apenas uma vitória sobre um grande rival mas deixa o Flamengo na briga direta pela liderança do Brasileiro. O clube chegou aos 30 pontos e tem três a menos que o Cruzeiro, primeiro colocado na classificação com uma partida a mais.