Aos 93 anos, morre José Maria Marin, ex-presidente da CBF

Faleceu na madrugada deste domingo (20/07), em São Paulo, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, aos 93 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado durante a tarde na capital paulista.

Marin presidiu a CBF entre os anos de 2012 e 2015, assumindo o cargo após a renúncia de Ricardo Teixeira. Após sua gestão, foi sucedido por Marco Polo del Nero.

Antes de ocupar a presidência da entidade máxima do futebol brasileiro, Marin protagonizou um episódio que repercutiu nacionalmente. Em janeiro de 2012, durante a cerimônia de premiação dos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi filmado colocando no bolso uma das medalhas destinadas aos jogadores do Corinthians.

Na ocasião, a Federação Paulista de Futebol (FPF) declarou que a medalha já havia sido reservada a Marin. No entanto, após o encerramento do evento, o goleiro Matheus, do time campeão, ficou sem o prêmio. A situação foi corrigida posteriormente, quando a FPF enviou a medalha ao atleta.

Carreira

Marin teve uma trajetória que incluiu cargos políticos e esportivos. Advogado de formação, foi vereador e deputado estadual por São Paulo nas décadas de 1960 e 1970. Ocupou a vice-governadoria do estado durante o governo Paulo Maluf e assumiu como governador em 1982.

No futebol, presidiu a Federação Paulista entre 1982 e 1988 e chefiou a delegação brasileira na Copa do Mundo de 1986. Marin assumiu a presidência da CBF em 2012, após a renúncia de Ricardo Teixeira, permanecendo no cargo até 2015. Durante sua gestão, foi inaugurada a atual sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Em 2015, Marin foi preso na Suíça durante uma operação do FBI que investigava corrupção na FIFA. Foi extraditado, julgado e condenado nos Estados Unidos, retornando ao Brasil em 2020, após ser libertado durante a pandemia de Covid-19.

Após sua saída, o nome de Marin foi retirado da sede da CBF, que atualmente ostenta apenas a inscrição "Casa do Futebol Brasileiro".