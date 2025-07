É O LOBO! Longe de Belém, Paysandu goleia Coritiba e vai 'dormir' fora da zona de rebaixamento

Na noite deste sábado (19), o Paysandu conquistou a sua 1ª vitória fora de casa na Série B e foi com direito a goleada. Jogando no Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba-PR, o Papão venceu o Coritiba por 5 a 2. Os gols bicolores foram marcados por Maurício Garcez (2x), Diogo Oliveira (2x) e Marlon. Com resultado, a equipe alviceleste chegou aos 18 pontos e vai “dormir” fora da zona de rebaixamento. A rodada só termina neste domingo (20).

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu fez uma primeira etapa de respeito. Apesar do gol tomado, o Papão soube se impor e buscar a virada ainda no primeiro tempo. Os três gols bicolores saíram em um intervalo de 17 minutos.

Aos 25 minutos, Josué, camisa 10 do Coxa, em cobrança de falta abriu o placar no Couto Pereira. Na jogada, a bola desviou no zagueiro Maurício Antônio e enganou o goleiro Gabriel Mesquita. Coritiba 1x0 Paysandu.

Aos 26 minutos, a reação bicolor foi iniciada. Maurício Garcez aproveitou da defesa alviverde, roubou a bola de Machado e mandou uma bomba para o gol, empatando a partida. Coritiba 1x1 Paysandu.

Aos 30 minutos, a virada aconteceu. Reverson levantou bola na área e Diogo Oliveira, subiu muito alto, para cabecear e colocar o Papão na frente. Coritiba 1x2 Paysandu.

Aos 43 minutos, saiu o terceiro gol do Lobo. Em um lance muito parecido com o segundo tento, Diogo Oliveira ampliou. Reverson novamente levantou a bola na área e o camisa nove não perdoou. Coritiba 1x3 Paysandu.

O goleiro do verdão paranaense, Pedro Morisco, que não levava gol desde 31 de maio, tomou três somente no 1º tempo. Inclusive, com direito a lei do ex, já que Maurício Garcez e Diogo Oliveira atuaram pelo time paranaense.

SEGUNDO TEMPO

No prejuízo, pois com a derrota estava deixando a liderança da Série B, só restava ao Coritiba reagir. Aos 10 minutos da etapa derradeira, Anderson Leite errou o tempo de bola e tocou com a mão na pelota, não pode! Após revisão, o árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) marcou penalidade máxima. Na cobrança, Josué diminuiu. Coritiba 2x3 Paysandu.

A reação alviverde parou no segundo gol. Aos 23 minutos do 2º tempo, mais um pênalti na partida. Desta vez para o Papão Na cobrança, Marlon bateu forte e marcou o quarto gol bicolor. Coritiba-PR 2x4 Paysandu.

Na frente do placar e jogando de maneira confortável, o Paysandu passou a jogar de maneira mais reativa. Já no final do segundo tempo, saiu mais um gol do Lobo e aí virou goleada. No contra-ataque, Maurício Garcez em bela jogada, passou pela marcação, chutou com qualidade para marcar o quinto e sacramentar a vitória. Coritiba 2x5 Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Coritiba-PR 2x5 Paysandu – 17ª rodada da Série B

Data: 19/07/2025

Hora: 18h30

Local: Estádio Couto Pereira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Gols: Josué (2x) (Coritiba-PR); Maurício Garcez (2x), Diogo Oliveira (2x) e Marlon (Paysandu)

Cartão amarelo: Lucas Ronier, Everaldo e Clayson (Coritiba); Maurício Antônio (Paysandu)

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Jacy e Bruno Melo; Machado (Everaldo), Sebas Gomez (De Pena) e Josué; Lucas Ronier (Gustavo Coutinho), Dellatorre e Iury Castilho (Clayson).

Técnico: Mozart

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Leandro Vilela (Ronaldo Henrique), Anderson Leite (Martínez) e Denner (Vinni Faria); Marlon Douglas (Matheus Vargas), Diogo Oliveira (Benítez) e Maurício Garcez.

Técnico: Claudinei Oliveira