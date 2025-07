Atleta do Remo conquista título do Campeonato Sul-Americano de Boliche; veja

A atleta paraense Deyse Silva, do Clube do Remo, conquistou o título de campeã sul-americana de boliche ao integrar a Seleção Brasileira Sênior na disputa do Campeonato Sul-Americano da modalidade, realizado em Lima, no Peru, entre os dias 13 e 19 de julho.

A competição reuniu representantes de diversos países, incluindo Argentina, Peru, Venezuela, Bolívia, Aruba, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Panamá, Chile e Brasil. A equipe brasileira foi formada por Deyse Silva (Pará), Jacque Costa (Minas Gerais), Marizete Scheer (Mato Grosso) e Titila Alvarez (Bahia).

“Foi uma competição desafiadora, principalmente pelas baixas temperaturas, que exigiram ainda mais concentração e superação. Mas não nos faltaram garra e determinação para alcançar o objetivo: a medalha de ouro. É uma honra subir ao lugar mais alto do pódio representando o Clube do Remo, o Pará e o Brasil”, celebrou Deyse.

O próximo compromisso da atleta azulina será o Campeonato Mundial de Boliche, que acontece em outubro, na cidade de Reno, estado de Nevada, nos Estados Unidos.