Atleta paraense disputa campeonato Brasileiro de boliche, no Rio de Janeiro

O Pará terá um representante no Campeonato Brasileiro de Clubes de Boliche 2022. A paraense Dayse Silva disputa a 27° edição da competição entre os dias 14 a 17 de abril, no Rio de Janeiro. O torneio serve como uma preparação para as eliminatórias para a Seleção Brasileira.

"É um torneio difícil porque se disputa com os melhores jogadores do Brasil. A nossa expectativa é que a gente consiga uma boa colocação e que conquiste mais uma medalha para o nosso estado", declarou a atleta.

Dayse irá competir primeira divisão da categoria adulta, onde a disputa será em três fases: individual, duplas e em equipes. A paraense tem se destacado e já possui títulos e medalhas, como por exemplo o bicampeonato na Taça Brasília de Boliche, representando o clube do Remo.

Além do Campeonato Brasileiro, Dayse também disputará a Taça Pernambuco Individual, entre os dias 29 de abril a 1º de maio, em Pernambuco. Após as duas competições, a paraense participará das eliminatórias da Seleção Brasileira, que devem ocorrer entre os dias 28 maio a 1º de junho, no Rio de Janeiro.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)