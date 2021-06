Dupla azulina de boliche conquista taça no Rio de Janeiro

O Clube do Remo, na modalidade de boliche, sagrou-se campeão em dupla da XXXII Taça Rio de Boliche 2021. A competição foi realizada neste final de semana na sede do clube Aerotown, na capital carioca.

A dupla azulina, formada pela paraense Dayse Silva e pela mineira Jacque Costa, somou 7646 pontos nos três dias de competição; marcou a maior linha, com 464 pinos; e também a maior série, com 2.852.

"Essa é a primeira competição que disputamos após a paralisação por conta da pandemia. A nossa participação foi espetacular e dominamos o torneio de ponta a ponta. Foi muito importante essa vitória para a gente e, principalmente, por estar representando o Clube do Remo", disse Dayse Silva. Ela treinou, em média, cinco dias por semana com o objetivo de conquistar o título da Taça.

Dayse revelou que teve dificuldades durante a disputa, mas sua determinação garantiu o título. "Eu estava parada bom tempo. Tive um desgaste muito grande. No final deu umas bolhas no meu dedo, sangrou e fiz um curativo. Mesmo com o machucado não perdemos o foco e fomos até o final. Isso se chama garra e determinação”, explicou

Ela também agradeceu sua parceira Jacque. “O que fica mais bonito ainda é essa honra poder representar o Leão", destacou. Dayse contou com apoio da Seel para viagem ao Rio de Janeiro.

A dupla Mariane Almeida/Maria Eduarda Petersen foi segunda colocada e Lúcia Vieira/Titila Alvarez, terceira.

O próximo desafio da dupla azulina será no dia 22 de julho, a Taça Mato Grosso.