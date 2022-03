Remo conquista o bicampeonato da Taça Brasília de Boliche em duplas

No último final de semana, em Brasília (DF), o Clube do Remo conquistou o bicampeonato da Taça Brasília de boliche. A dupla azulina formada pelas atletas Dayse Silva e Stephanie Marins garantiu a primeira colocação no pódio somando 7.698 pontos.

O resultado coloca o boliche do Leão Azul paraense entre os melhores do país. O triunfo na Capital Federal foi bastante comemorado por Dayse Silva, bicampeã da competição e uma das referências no boliche no Estado.

“Mais uma taça conquistada e representando esse clube de tradição. Sou bicampeã da competição, ganhei na edição 2020, fazendo dupla com a Jacque Costa e em 2021 não teve a competição por conta da pandemia. Estou muito feliz e agradeço à Stephanie Martins pela parceria que foi fundamental para mais esse título. Vamos seguir trabalhando na temporada para alcançar mais resultados positivos, disse Dayse.

Dayse Silva é bicampeã da Taça Brasília (2020 e 2022) (Divulgação / Remo)

Na temporada 2022, o boliche azulino já tinha conquistado outra competição a nível nacional, quando garantiu o título da 41ª Taça São Paulo.