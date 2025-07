Após goleada sobre o Coritiba-PR, Paysandu desembarca em Manaus para encarar o Amazonas-AM

Após conquistar uma vitória histórica sobre o Coritiba-PR, o Paysandu não teve tempo para descanso. Na noite do último domingo (20), o elenco bicolor embarcou em direção a Manaus, onde enfrentará o Amazonas-AM, em duelo válido pela 18ª rodada da Série B. Após conexão em São Paulo, a equipe desembarcou na capital amazonense de madrugada, por volta da 1h.

Segundo informações divulgadas pelo clube, o time bicolor fará sua preparação no CT do Manauara-AM. Serão dois dias de treinamento no local, com início já nesta segunda-feira (21).

A partida contra a Onça-Pintada será disputada na quarta-feira (23), às 20h30, no estádio Carlos Zamith. O duelo é importante para o Papão, que, pela primeira vez em 16 rodadas, está fora da zona de rebaixamento. Um triunfo bicolor pode consolidar a permanência da equipe fora do Z-4.

E, para isso, motivação não falta. O Paysandu está invicto há seis partidas, tendo conquistado quatro vitórias - a última delas no sábado (19), fora de casa, sobre o então líder Coritiba-PR. No Couto Pereira, com gols de Garcez (2), Diogo Oliveira (2) e Marlon, de pênalti, o Papão aplicou uma goleada de 5 a 2 sobre o Coxa.

Foi a primeira vez que a equipe bicolor venceu o Coritiba fora de casa e uma das maiores goleadas já sofridas pelo time paranaense como mandante.

Com o resultado, o Paysandu chegou a 18 pontos, mesma pontuação de Ferroviária-SP, Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP, mas leva vantagem no saldo de gols. Na lanterna da tabela está o próximo adversário do Papão, o Amazonas, com 17 pontos.