Com a vitória sobre o Coritiba, Paysandu engata sequência invicta e técnico exalta coragem do time

Com a expressiva vitória por 5 a 2 diante do Coritiba-PR, o Paysandu, comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, chegou ao sexto jogo seguido sem derrota. O Papão está invicto desde a chegada do treinador. Na coletiva pós-jogo, Claudinei valorizou a entrega dos atletas e destacou a coragem e o mérito da equipe bicolor.

EQUIPE TEVE CORAGEM

“Fomos eficientes quando tivemos a chance, aproveitamos bem. Mais do que qualquer crítica ao Coritiba, é preciso enaltecer a luta dos nossos atletas. Mantivemos o plano de jogo e sabíamos que seria muito difícil enfrentá-los aqui, já que contam com jogadores de alto nível técnico para a competição. A nossa equipe teve coragem para jogar, não se acanhou desde o primeiro minuto. Viemos para disputar uma decisão”, enfatizou o técnico.

DESFALQUES NÃO PREOCUPAM

“Eu não me preocupo muito com desfalques. Temos um grupo em que todos estão treinando e se dedicando para jogar. Quando você mantém todo mundo ligado, com treinos intensos e jogadores disputando seus espaços com honestidade, não há por que se preocupar com ausências. Eu confio em todo mundo. A atuação do Maurício (zagueiro) é prova disso — ele ainda não tinha jogado comigo e foi excelente”, ressaltou Claudinei.

MÉRITO BICOLOR

“Não acho que tenha sido falha da defesa do Coritiba. Foi mérito nosso. O Reverson fez duas excelentes cobranças, e o Diogo apareceu bem, saiu de trás, pulou mais alto que todo mundo e cabeceou com precisão. O mérito foi da boa cobrança do Reverson e do aproveitamento do Diogo no segundo pau”, finalizou o treinador.

PRÓXIMO JOGO

Com a moral em alta, o Paysandu volta suas atenções para o confronto contra o Amazonas-AM, adversário direto na luta contra o Z-4. A partida será na próxima quarta-feira (23), no Estádio Carlos Zamith, às 21h30, com transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e Rádio Liberal+.