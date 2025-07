Paysandu ganha música em inglês que celebra paixão pelo clube; veja mais

O Paysandu pode ser o primeiro clube brasileiro a receber uma homenagem curiosa: uma canção inteiramente em inglês dedicada à sua história e à paixão de sua torcida. Intitulada "Blue and White", a música foi composta pelo músico norte-americano Joe Colwell em parceria com o professor paraense José Maria C. da Silva, que vive nos Estados Unidos.

A canção conta a trajetória emocional de um torcedor que descobre sua ligação com o clube desde cedo. A letra fala sobre crescer ouvindo as partidas no rádio, cercado pela família, até o momento marcante de assistir ao time pela primeira vez no Estádio Banpará Curuzu, experiência descrita como mágica.

O refrão resume o sentimento de pertencimento e lealdade que vai além dos resultados em campo: "ganhando ou perdendo, meu coração pertence a ti". Segundo os autores, a música é um tributo à cultura paraense e ao simbolismo do futebol na vida dos torcedores.

"Com Belém se preparando para receber visitantes do mundo inteiro durante a COP 30, é importante traduzir o que significa ser paraense para uma língua universal. E nada mais paraense do que a paixão pelos nossos clubes", explica José Maria. "E, naturalmente, nenhum outro time representa melhor essa tradição do que o Paysandu", completa.

A música já está disponível para download gratuito no site www.blueandwhitesong.net. Um videoclipe com a letra e trilha sonora será lançado no YouTube nesta terça-feira (22), no canal oficial da canção.

Toda a renda e os direitos da música foram doados ao Paysandu Sport Club. A produção final ficou por conta de Diego Clavixus, produtor musical e engenheiro de som nascido na Bolívia e radicado nos EUA.